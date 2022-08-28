У разі аварії на ЗАЕС радіаційна хмара накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії

Радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі відповідно до рози вітрів на понеділок, 29 серпня 2022 року, накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.

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Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Зазначається, що такий прогноз зробили фахівці Держатомрегулювання України.

Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання.

Також рекомендовано провести герметизацію приміщень (вікон, дверей), відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо; ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування.

Крім того, на потенційно небезпечних територіях рекомендується вжити заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмежити лісокористування та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.

"Для запобігання запиленню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття", - радять у відомстві.

Нагадаємо, що нещодавно Держатомрегулювання попередила, що зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС та втрата нею усіх джерел електроживлення може призвести до ситуації, аналогічній аварії на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році. Це може статися внаслідок перебиття останньої з чотирьох непошкодженої лінії електропередачі, що з’єднують станцію з енергосистемою України.

Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.

Наступного тижня (29 серпня – 4 вересня) місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) може прибути на Запорізьку АЕС, якщо російські військові не завадять цим планам.