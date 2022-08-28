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Энергетика
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В случае аварии на ЗАЭС радиационное облако накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России

Фото: Энергоатом

Радиационное облако при тяжелой аварии на Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

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Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Отмечается, что такой прогноз сделали специалисты Госатомрегулирования Украины.

Фото 2 — В случае аварии на ЗАЭС радиационное облако накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России

Населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае появления применять защитные средства для органов дыхания.

Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т.п.; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувку.

Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах.

"Для предотвращения опыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия", - советуют в ведомстве.

Напомним, что недавно Госатомрегулирование предупредило, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС и потеря ею всех источников электропитания может привести к ситуации, аналогичной аварии на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году. Это может произойти в результате перебоя последней из четырех неповрежденной линии электропередачи, соединяющих станцию с энергосистемой Украины.

Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.

На следующей неделе (29 августа – 4 сентября) миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может прибыть на Запорожскую АЭС, если российские военные не помешают этим планам.

Автор:
Светлана Манько