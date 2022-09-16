США выделили новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

В четверг, 15 сентября, США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украины на сумму $600 миллионов, который включает в себя дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что президент США Джо Байден воспользовался своим правом предоставить военную помощь Украине в размере 600 млн. долларов.

"Согласно полномочиям, предоставленным мне как президенту Конституцией и законам Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 Закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), делегирую Государственному секретарю США полномочия руководить изъятием до 600 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, чтобы оказать помощь Украине", – говорится в опубликованном сообщении.

Как говорится в официальном заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена, пакет на $600 миллионов включает в себя дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США.

Таким образом, общий объем оборонной помощи США для Украины с начала работы администрации Байдена достиг около $15,8 миллиарда.

"Военная помощь тщательно согласована, чтобы получить максимальное влияние на поле боя и укрепить позицию Украины за столом переговоров, когда придет соответствующее время", - подчеркнул глава Блинкен.

Отметим, за шесть месяцев российско-украинской войны США перешли от осмотрительности в принятии решений по поставке оружия Украине к активному оказанию военной помощи, в том числе тяжелой артиллерии. Это, в частности, связано с тем, что реакция России на такую военную помощь Украине постепенно перестала волновать Госдеп, хотя еще в феврале она имела значение для Вашингтона.

Напомним, в последний пакет американской военной помощи Украине почти на 3 миллиарда долларов вошли, в том числе шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами к ним.

Отметим, что Киев сообщил Вашингтону, какое оружие понадобится ВСУ для продолжения ведения наступления в 2023 году. Украина, в частности, просит ракетные системы большой дальности ATACMS, которую США отказывались предоставить раньше.