США ввели санкции против Кадырова и его семьи, крымских "судей" и глав важных финструктур РФ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США отнесло к лицам, на которых наложены санкции в связи с военной агрессией России против Украины, еще 22 физических и 2 юридических лица, а также наложило на РФ секторальные санкции в сфере квантовых вычислений. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В списке фигурируют лица, содействовавшие российской агрессии как до, так и после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Среди них - созданная русскими неонацистами диверсионно-штурмовая разведгруппа "Русич", воевавшая вместе с российскими военными против Украины, в том числе под Харьковом в 2022 году, а также два ее руководителя (Алексей Мильчаков и Ян Петровский). Также в нем присутствуют:

• Владимир Комлев - председатель правления и гендиректор "Национальной системы платежных карт", которая принадлежит Центральному банку РФ и является оператором платежной системы "Мир"

• Виктор Жидков - председатель правления Национального расчетного депозитария РФ

• Эдди Астанин - председатель правления Национального клирингового центра, выполняющего роль клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке (до 2020 года Астанин возглавлял НРД)

• Андрей Мельников - гендиректор Российского агентства по страхованию вкладов

• Мария Львова-Белова - уполномоченный президента России по правам ребенка. Отмечается, что она руководила действиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию, в частности курировала организацию насильственного усыновления украинских детей российскими семьями, так называемое "патриотическое воспитание" украинских детей, внесение законодательных изменений, направленных на ускорение предоставления гражданства РФ украинским детям, а также преднамеренное изъятие украинских детей российскими силовиками. Данная гражданка также находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании

• Рамзан Кадыров - глава Чеченской Республики в России. В Минфине США его описывают как жестокого военачальника, о котором сообщалось, что он связан со случаями пыток и убийств, и мобилизовал чеченцев на войну в Украине.

"Публично назвав себя "пехотинцем Путина", Кадыров был повышен до звания генерал-лейтенанта за свою роль во вторжении России в Украину. Союзные Кадырову чеченские подразделения действовали в Буче, где российские войска зверствовали и разрушали дома. Кадыров вербует для участия в военных действиях России через клубы смешанных единоборств, что позволяет ему и его подразделениям продолжать свою деятельность в Украине", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Кадыров накопил огромное состояние благодаря своим близким отношениям с Путиным, в частности имеет дом в Объединенных Арабских Эмиратах, частный зоопарк, дорогие личные автомобили. Глава Чечни также находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании.

Кроме него, введены санкции против трех жен Кадыров (Медни Кадырова, Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова), трех его дочерей (Айшат, Карина и Табарик) и двоюродного брата чеченского лидера Турпал-Али Ибрагимова. Указано, что он занимал многочисленные высокие посты в Чечне и, по имеющимся сведениям, участвовал во внесудебных казнях.

Также введены санкции против дома моды Firdaws, который называет себя "первым национальным модным брендом" Чечни и принадлежит Айшат Кадыровой, но изначально была создана Медни Кадыровой.

• Сергей Булгаков - "заместитель прокурора и старший советник юстиции" так называемой "Республики Крым", до 2014 года - сотрудник украинской прокуратуры Крыма, в Украине является подозреваемым в госизмене

• Андрей Долгополов - председатель Киевского районного "суда" Симферополя, работающего под российской юрисдикцией

• Михаил Белоусов и Виктор Можелянский - "судьи" того же суда. Указано, что троица считается наиболее активными судьями в вынесении политически мотивированных решений и называются "миссионерами Кремля". Все они участвовали в вынесении приговоров в отношении украинских моряков, захваченных Федеральной службой безопасности РФ в ноябре 2018 года при их попытке пройти в Азовское море

• Мария Ермакова - "судья" Джанкойского районного "суда"

• Павел Крылло - "судья" Гагаринского районного "суда" Севастополя

Указано, что оба они выносили суровые приговоры членам групп религиозных меньшинств, включая Свидетелей Иеговы, противоречащие международному праву в сфере прав человека.

• Дмитрий Грамашов — сотрудник ФСБ РФ, который, в частности, участвовал в массовых обысках у крымских татар и их арестах, помогая России в ее политике борьбы с проукраинским населением полуострова

Вся собственность и интересы вышеперечисленных лиц в США или во владении или под контролем лиц из США будет заблокирована. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным лицам на 50% и более, также блокируются. На территории США, а также американцам запрещено проводить любые операции с активами подсанкционных лиц.

Помимо этого, США запретили с 15 октября экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы оно ни находилось, услуг квантовых вычислений любому лицу, находящемуся в России.

"Кроме того, Государственный департамент ввел дополнительные санкции в отношении российских компаний, поддерживающих возможности квантовых вычислений, которые помогают поддерживать российскую военную машину. В совокупности эти действия США еще больше подорвут способность РФ воссоздавать свои вооруженные силы с помощью передовой технологической поддержки, на которую она ранее полагалась со стороны США", - сказано в сообщении.

Параллельно с этим американский Минфин ввел против России секторальные санкции в отношении сферы квантовых вычислений: теперь США смогут налагать санкции на любое физическое или юридическое лицо, решившее действовать или действовавшее в этом секторе экономики РФ.