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Зеленский призвал Международную организацию по миграции давить на РФ, чтобы положить конец депортации украинцев

Зеленский призвал Международную организацию по миграции давить на РФ, чтобы положить конец депортации украинцев
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский 12 сентября провел встречу с генеральным директором Международной организации по миграции Антонио Виторино, призвав его к действиям, которые бы положили конец незаконной массовой депортации украинцев в Россию.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, тот поблагодарил собеседника за визит в Украину и посещение освобожденных территорий Киевской области и призвал главу МОМ максимально донести до мира правду, которую он увидел.

"Вы подробно понимаете все эти проблемы, вызванные войной. Знаем и ценим то, что Международная организация по миграции поддерживает украинцев не словами, а конкретными шагами. В первую очередь вынужденно перемещенных лиц как внутри Украины, так и за ее пределами", – указал Зеленский.

Президент сделал акцент на катастрофических гуманитарных последствиях полномасштабного российского вторжения, повлекшего за собой наибольший кризис вынужденного переселения в мире.

Он выразил благодарность руководителю МОМ за практическую помощь от Организации Объединенных Наций более 1 миллиона украинцев – как вынужденным переселенцам за пределами государства, так и внутренне перемещенным лицам.

Отдельной темой переговоров стала устроенная оккупантами незаконная массовая депортация украинцев в Россию, в том числе женщин, детей и военных, и система фильтрационных лагерей. Зеленский подчеркнул, что это грубое нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, и призвал Виторино максимально давить на Россию для того, чтобы положить конец этому позорному явлению.

"Мы выступаем за то, чтобы Международная организация по миграции имела больше доступа к депортированным украинцам, особенно к тем территориям, где есть так называемые фильтрационные лагеря", – отметил он.

На встрече были предметно обсуждены конкретные направления дальнейшего сотрудничества Украины с МОМ, в частности, комплексное долгосрочное решение самых неотложных проблем вынужденных переселенцев - жилье и гарантии социальной защиты.

Президент также проинформировал Виторино о вызовах, которые ожидаются в связи с приближением отопительного сезона, прежде всего из-за того, что Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры.

Глава государства отметил важность полной реализации мандата МОМ на освобожденных от оккупантов территориях Украины.

Президент акцентировал необходимость поддержки в этот период украинцев, которые возвращаются домой или перемещаются в более безопасные регионы страны, особенно в вопросе обеспечения жильем. В этой связи он отметил, что полезной была бы помощь посредством соответствующих микрокредитов.

Автор:
Тимофей Беспятов