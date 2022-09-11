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Россияне атаковали критическую инфраструктуру. В нескольких областях перебои с электричеством и водой.
Российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре. В ряде областей после воздушной тревоги пропал свет и вода. Об этом сообщают телеграммы-каналы местных ОГА.
"Сумщина: упало напряжение в электросети по всей области! Рекомендую по возможности выключить электроприборы и др. бытовую технику во избежание ее повреждения!", - написал на своем телеграмм-канале глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
По его словам, энергосистема области остается нестабильной из-за разрушений в результате российских бомбардировок в марте. Кроме того, Живицкий сообщает, что возможны атаки российских войск по объектам энергообеспечения в Украине.
Между тем, на своем телеграмм-канале "Общественное" сообщает, что проблемы с электро и водоснабжением есть в Харькове и Полтаве.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Позже Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил, что в результате российского удара по критической инфраструктуре в нескольких районах города пропала электроэнергия.
Глава Полтавской ОГА также подтвердил поражение критической инфраструктуры в своем регионе. Он добавил, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг. Контрнаступление украинских войск еще продолжается, сейчас известно о более чем 40 освобожденных населенных пунктах в Харьковской области.
Тем временем российские власти приостановила процесс организации так называемых "референдумов" о присоединении оккупированных территорий через успешное контрнаступление ВСУ.