Росіяни атакували критичну інфраструктуру. В кількох областях перебої з електрикою та водою

Російські військові завдали удару по критичній інфраструктурі. В ряді областей після повітряної тривоги пропало світло та вода. Про це повідомляють телеграм-канали місцевих ОДА.

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"Сумщина: впала напруга у електромережі по усій області! Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та ін. побутову техніку для уникнення її пошкодження!", - написав на своєму телеграм-каналі голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, енергосистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті російських бомбардувань у березні. Крім цього Живицький повідомляє, що можливі атаки російських військ по об'єктах енергозабезпечення в Україні.

Тим часом на своєму телеграм-каналі "Суспільне" повідомляє, що проблеми з електро та водопостачанням є в Харкові та Полтаві.

Пізніше Харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив, що внаслідок російського удару по критичній інфраструктурі в кількох районах міста пропала електроенергія.

Голова Полтавської ОДА також підтвердив ураження критичної інфраструктури в своєму регіоні. Він додав, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор. Контрнаступ українських військ ще триває, наразі відомо про понад 40 звільнених населених пунктів на Харківщині.

Тим часом російська влада призупинила процес організації так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій через успішний контрнаступ ЗСУ.