На Харківщині звільнено вже більш ніж 40 населених пунктів, - голова ОДА

Збройні сили України звільнили вже більш ніж 40 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє Харківська обласна державна адміністрація.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп’янського і Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району", - сказав голова Харківської ОДА Олег Синьогубов.

За його словами, на сьогодні звільнено вже 40 населених пунктів.

"Але насправді їх значно більше, ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних Сил, яка наразі триває. А загалом на півночі, північно-східному напрямку наші Збройній Сили свої позиції тримають. Їх постійно намагається атакувати ворог, намагається прорвати, атакує з усіх видів озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях", - додав Синьогубов.

Зазначимо, під час свого вечірнього звернення 10 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня Збройні сили Україні звільнили вже 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.

10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.

Тим часом російська влада призупинила процес організації так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій через успішний контрнаступ ЗСУ.