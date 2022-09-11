Росія "поставила на стоп" референдуми про "приєднання" окупованих територій через успішний контрнаступ ЗСУ

Російська влада призупинила процес організації так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій через успішний контрнаступ ЗСУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє російське видання Meduza з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Зазначається, що російська влада відклала на невизначений термін проведення референдумів про "приєднання до Росії" самопроголошених ЛНР та ДНР, а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Співрозмовники видання пояснили, що єдиною причиною цього рішення є успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку.

Джерела видання підкреслили, що пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, вже відкликані до Росії. У Херсонській області російські політтехнологи, які готували референдум, поки що залишаються.

На початку вересня секретар генради "Єдиної Росії", перший віце-спікер Ради Федерації Андрій Турчак оголосив, що референдуми "правильно і символічно" провести 4 листопада - у день народної єдності в країні-агресорі. Представники окупаційних "військово-цивільних адміністрацій" на контрольованих Росією територіях цю ідею підтримали.

4 листопада стало першою конкретною датою референдумів, яку відкрито називали російські урядовці.

Видання нагадує, що на самому початку війни у Кремлі були впевнені, що зможуть анексувати нові території вже у квітні. Потім через невдачі на фронті дедлайн перенесли на травень, а потім і на 11 вересня — цього дня в Росії відбуваються регіональні вибори. Проте провести їх у вересні також не вдалося.

За словами одного із співрозмовників видання, вже наступного тижня окупаційні "військово-цивільні адміністрації" українських територій мали офіційно оголосити про початок підготовки до листопадового референдуму. Тепер усі ці плани "поставлені на стоп", "про листопад уже не йдеться".

Співрозмовники видання, близькі до Кремля, наголосили: російська влада не розуміє, коли зможе повернутися до обговорення конкретних дат можливого голосування, — це залежить від того, як розвиватиметься контрнаступ України.

Нагадаємо, українців на тимчасово окупованих територіях закликали не брати участь у так званих "референдумах", які збираються проводити загарбники, адже за це передбачено кримінальну відповідальність.

Зазначимо, більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання, чи братимуть участь у зазначеному заході.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях так званих "референдумів" щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів .