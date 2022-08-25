В Маріуполі більшість громадян не збираються брати участь в так званому "референдумі", - розвідка

Більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання чи братиме участь у зазначеному заході.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що в тимчасово окупованому Маріуполі нечисленні групи місцевих колаборантів (переважно складаються з 2-3 жінок) продовжують здійснювати перепис населення в усіх районах міста.

Мета такого "перепису" - встановити реальну кількість людей, які залишились у місті.

"Вказані групи відвідують всі квартири та приватні помешкання. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією (пропискою). Також з’ясовують місце перебування найближчих родичів. Офіційно повідомляють, що встановлюють місцеперебування людей, щоб забезпечити їх світлом та газом", - повідомляють у розвідці.

У ГУР МО підкреслили, що у неофіційних розмовах більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання чи братиме участь у зазначеному заході.

За їхніми оцінками лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати". У переважній більшості, в місті залишилося громадяни віком 45-70 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до РФ, так і до представників окупаційних адміністрацій.

Також "переписники" повідомили, що хоч перепис населення та потенційних "виборців" досі триває, рішення щодо самого "референдуму" і дати його проведення в Кремлі остаточно не визначено.

"Навряд чи він справді відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня. Навпаки, наразі окупаційна влада Маріуполя намагається не піднімати тему "референдуму" та концентрується на піар-акціях з пропагування результатів роботи із "забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду", - зазначають в ГУР МО.

Окрім цього стало відомо, що з 1 вересня окупанти припинять видавати вцілілим мешканцям Маріуполя так звану "гуманітарну допомогу" - дешеві набори продуктів (крупа, консерви), які давали змогу людям хоч якось побороти голод та злидні. Як одну з причин зменшення "допомоги" вказують низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.

Нагадаємо, через вибухи 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях референдуми.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною.