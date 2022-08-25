В Мариуполе большинство граждан не собираются участвовать в так называемом "референдуме", - разведка

Большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будет ли участвовать в указанном мероприятии.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что во временно оккупированном Мариуполе немногочисленные группы местных коллаборантов (преимущественно состоят из 2-3 женщин) продолжают переписывать население во всех районах города.

Цель такой "переписи" – установить реальное количество людей, оставшихся в городе.

"Указанные группы посещают все квартиры и частные помещения. Во время переписи требуют предоставить личные документы с регистрацией (пропиской). Также выясняют местонахождение ближайших родственников. Официально сообщают, что устанавливают местонахождение людей, чтобы обеспечить их светом и газом", - сообщают в разведке.

В ГУР МО подчеркнули, что в неофициальных разговорах большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будет ли участвовать в указанном мероприятии.

По их оценкам, только около 5-7% опрошенных четко выразили готовность прийти на "избирательные участки" и "проголосовать". В подавляющем большинстве в городе осталось граждане в возрасте 45-70 лет. По признанию самих коллаборантов, они озлобленно относятся как к РФ, так и к представителям оккупационных администраций.

Также "переписчики" сообщили, что хотя перепись населения и потенциальных "избирателей" до сих пор продолжается, решение относительно самого "референдума" и даты его проведения в Кремле окончательно не определено.

"Вряд ли он действительно состоится, как было анонсировано, 11 сентября. Напротив, сейчас оккупационные власти Мариуполя пытаются не поднимать тему "референдума" и концентрируются на пиар-акциях по пропаганде результатов работы по обеспечению населения социальной помощью, продуктами питания и подготовкой к зимнему периоду", - отмечают в ГУР МО.

Кроме этого стало известно, что с 1 сентября оккупанты прекратят выдавать уцелевшим жителям Мариуполя так называемую "гуманитарную помощь" - дешевые наборы продуктов (крупа, консервы), которые давали людям хоть как-то побороть голод и нищету. В качестве одной из причин уменьшения "помощи" указывают низкий спрос среди мариупольцев на получение российского гражданства.

Напомним, из-за взрывов 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров с Украиной.