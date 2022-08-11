Росія думає про перенесення псевдореферендумів на окупованих територіях, - ISW

Через вибухи 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях референдуми.

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Про це повідомляє у своєму щоденному звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що "російські офіційні особи" залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу "Саки" в окупованому Росією Криму і припинили посилатися на 11 вересня як дату проведення фіктивних російських плебісцитів про приєднання окупованих територій до РФ.

Зміна планів Кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, перенесуть дату своїх "псевдореферендумів".

В ISW підкреслюють, що дата псевдореферендумів залишається невизначеною. Окупаційна влада вжила заходів, щоб мати можливість проводити фіктивні референдуми у будь-який час, зокрема з використанням "онлайн-голосування" та "опитування" місцевого населення "від дверей до дверей".

На думкуаналітиків, "примусова паспортизація, рублізація, "фільтрація" та інші заходи "інтеграції ", які проводить Росієя на окупованих територіях, значно шкідливіші для України, ніж "референдуми".

"Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли б прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України", - додають в ISW.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях Херсонської та Запорізької областей так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною.