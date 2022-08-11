Россия думает о переносе псевдореферендумов на оккупированных территориях, - ISW

Из-за взрывов 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает в своем ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что "российские официальные лица" остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу "Саки" в оккупированном Россией Крыму и прекратили ссылаться на 11 сентября как дату проведения фиктивных российских плебисцитов о присоединении оккупированных территорий к РФ.

Смена планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, перенесут дату своих "псевдореферендумов".

В ISW подчеркивают, что дата псевдореферендумов остается неопределенной. Оккупационные власти приняли меры, чтобы иметь возможность проводить фиктивные референдумы в любое время, в частности с использованием "онлайн-голосования" и "опроса" местного населения "от двери до двери".

По мнению аналитиков, "принудительная паспортизация, рублизация, "фильтрация" и другие мероприятия "интеграции", которые проводит Россия на оккупированных территориях, значительно вреднее для Украины, чем "референдумы".

"Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что Кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины", - добавляют в ISW .

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях Херсонской и Запорожской областей так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров с Украиной.