Росія розцінить неспроможність повністю окупувати Донецьку область як провал своїх цілей в Україні, - розвідка Британії

Країна-агресор РФ сприйме провал військового захоплення всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

У відомстві зазначають, що 11 серпня пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що "очільник ДНР" Денис Пушилін заявив, що дата проведення "референдуму про приєднання "ДНР" до Росії" буде оголошена після "повного звільнення ДНР".

Також журналісти-розслідувачі в червні опублікували докази, що " ДНР" у стратегії "референдуму" розраховує на 70% підтримку приєднання до Росії.

"Цілком ймовірно, що Росія перебуває на просунутій стадії планування проведення референдуму, хоча незрозуміло, чи вже ухвалено остаточне рішення про проведення голосування", - підкреслюють у розвідці Британії.

Там зазначають, що Кремль, найімовірніше, розцінить нездатність військових повністю окупувати Донецьку область як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні.

Як повідомлялося раніше, через вибухи 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях референдуми.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях Херсонської та Запорізької областей так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною.