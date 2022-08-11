В РФ почалися проблеми з експортом озброєння, - розвідка Британії

Війна країни-агресора Росії проти України нанесла значної шкоди російському військово-промисловому комплексу. РФ не може виконати експортні замовлення на бронетехніку через санкції Заходу та через необхідність озброєння власних окупаційних військ.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

У відомстві зазначають, що нещодавно Білорусь оприлюднила деталі нового модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б.

Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації Т-72Б, угода про яку була раніше укладена з російською державною компанією "Уралвагонзавод".

"Росія давно вважає оборонну промисловість однією із своїх найважливіших експортних статей, однак її військово-промисловий потенціал зараз переживає складні часи, а довіра до багатьох систем озброєння підірвана поганими результатами російської армії в Україні", - зазначили у відомстві.

Раніше у розвідці Британії повідомили, що армія країни-агресора РФ, яка зазнала значних втрат після початку повномасштабної війни в Україні, намагається відновити свої наступальні спроможності та створила новий армійський корпус.