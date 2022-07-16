Китай продає Росії необхідні для продовження війни товари

Китайський експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, у тому числі такої, що має військове застосування, зріс після вторгнення РФ в Україну, ускладнюючи санкційні зусилля США та їх союзників.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання підкреслює, що Китай, попри свої заяви про нейтральність, продає Росії товари, які необхідні їй для продовження війни.

Згідно з даними китайської митниці, за перші п’ять місяців 2022 року постачання мікросхем із Китаю до країни-агресора РФ зросли більш ніж удвічі — до приблизно 50 мільйонів доларів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року. Значно зріс також експорт друкованих плат.

За даними видання, багато китайських продавців техніки продовжують бізнес з Росією. Тому у червні Міністерство торгівлі США додало п’ять китайських компаній до торгового чорного списку за нібито допомогу оборонній промисловості Росії як до її повномасштабного вторгнення в Україну, так і після його початку.

Чіпами з Росією торгують як невеликі приватні компанії, так і державні підприємства.

Китайські офіційні особи заявляють, що країна не продає зброю Росії. І загальний експорт з Китаю до Росії цього року суттєво впав, оскільки багато китайських компаній побоюються санкцій з боку США.

Як зазначає видання, підтримка Китаю є критично важливою для Росії. На фоні скорочення ЄС споживання російських енергоносіїв лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наголосив на важливіості продажу енергії Китаю та іншим країнам Азії.

Китайський лідер Сі Цзіньпін неодноразово висловлював підтримку Росії, заявляючи, що між двома країнами існує "безмежна дружба".