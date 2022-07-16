Китай продает России необходимые для продолжения войны товары

Китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, в том числе имеющего военное применение, вырос после вторжения РФ в Украину, усложняя санкционные усилия США и их союзников.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что Китай, несмотря на свои заявления о нейтральности, продает России товары, необходимые ей для продолжения войны.

Согласно данным китайской таможни, за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из Китая в страну-агрессор РФ выросли более чем вдвое — до примерно 50 миллионов долларов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы экспорта оксида алюминия, используемого для изготовления металлического алюминия, важного материала в производстве оружия и аэрокосмической промышленности, в 400 раз превысили показатели прошлого года. Значительно возрос также экспорт печатных плат.

По данным издания, многие китайские продавцы техники продолжают бизнес с Россией. Поэтому в июне Министерство торговли США добавило пять китайских компаний в торговый черный список за якобы помощь оборонной промышленности России как до ее полномасштабного вторжения в Украину, так и после его начала.

Чипами с Россией торгуют как небольшие частные компании, так и государственные предприятия.

Китайские официальные лица заявляют, что страна не поставляет оружие России. И общий экспорт из Китая в Россию в этом году существенно упал, поскольку многие китайские компании опасаются санкций со стороны США.

Как отмечает издание, поддержка Китая критически важна для России. На фоне сокращения ЕС потребления российских энергоносителей лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин отметил важность продажи энергии Китаю и другим странам Азии.

Китайский лидер Си Цзиньпин неоднократно выражал поддержку России, заявляя, что между двумя странами существует "безграничная дружба".