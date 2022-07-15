В The Washington Post назвали наиболее вероятного преемника Путина

В Кремле готовят замену Владимиру Путину. После начала войны в Украине секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев стал "движущей силой", а его публичные выступления свидетельствуют о желании занять в будущем место Путина.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Николай Патрушев — близкий соратник Путина со времен, когда они вместе служили в КГБ в Ленинграде.

С самого начала войны Николай Патрушев стал одним из рупоров жесткой милитаристской политики России.

В период первых трех месяцев войны, когда, казалось, растерянный Путин почти исчез из виду, Патрушев вышел на первый план, занимаясь оправданием вторжения.

Внезапное появление Патрушева на авансцене после более двух десятилетий в роли серого кардинала усилило его влияние в Кремле.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил The Washington Post, что предположение о том, что роль Патрушева изменилась, является "выдумкой". По словам Пескова, Патрушев всегда действовал в соответствии со своей "широкой сферой полномочий".

Пресс-секретарь Совета Безопасности РФ Евгений Аношин также отрицает, что Патрушев претендует на какую-либо бо́льшую роль. Как сказал Аношин, Патрушев "патриот, он государственный деятель, который на протяжении многих лет предан Российской Федерации и Путину".

Издание напоминает о слухах о состоянии здоровья Путина и о том, что он болен раком, избегает поездок и публичных выступлений. А в это время Патрушев продолжает набирать политический вес и "разъезжает бывшим Советским Союзом".

С начала войны против Украины Путин совершил лишь одну заграничную поездку — посетил Таджикистан, а затем отправился на Каспийский саммит в Ашхабад, где держался на большом расстоянии от своих коллег за огромным круглым столом.

В то же время Патрушев на саммите ОДКБ в Ереване обрушился с критикой на США за "безрассудное расширение НАТО" и угрожал "серьезной" местью за блокирование Литвой транзита в Калининград из-за введенных Европейским союзом санкций.

С началом войны "настал момент Патрушева, — говорит Татьяна Становая, глава российской политической консалтинговой компании R.Politik. — Его идеи лежат в основе решений, принимаемых Путиным. Он один из немногих, к кому Путин прислушивается".

"Большие интервью и зарубежные поездки показывают, что Патрушев единственный, кому разрешено объяснять и озвучивать мнение Путина. Не всем это позволено", — говорит старший научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников.

С тех пор как в 1998 г. Путин был назначен главой ФСБ и начал свое стремительное восхождение на пост президента, Патрушев был всегда с ним рядом. Почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти называет Патрушева "демоном на плече Путина, нашептывающим яд ему в ухо".

По словам человека, некогда близкого к обоим, Патрушев — крепко пьющий, грубо выражающийся силовик, который сформировал свои взгляды на мир во времена холодной войны и мало изменился после распада Советского Союза — особенно в своей враждебности к Соединенным Штатам.

В 1970-х гг. Патрушев служил вместе с Путиным в ленинградском управлении КГБ. В Москву Патрушев переехал на два года раньше Путина и в 1990-х гг. занимал руководящие должности в штаб-квартире ФСБ на Лубянке.

После того как Путин стал премьер-министром, Патрушев сменил Путина на посту главы ФСБ. По словам источника, с того момента Патрушев стремился как помогать Путину оставаться у власти, так и контролировать его.

Как говорят московские инсайдеры, в последние два года Патрушев стал одним из немногих близких советников с регулярным доступом к президенту, что укрепляет его влияние на Путина.

"У Патрушева свои отношения с Путиным. Он был его начальником, он старше. Для Путина такие вещи очень важны", — говорит один московский бизнесмен.

По словам Становой, Патрушев был одним из немногих советников, которые вероятно знали о решении Путина начать вторжение до его начала. И почти пять месяцев спустя ни Путин, ни Патрушев не видят — или не хотят видеть — выхода из кризиса.

"Путину нужно продолжение войны, — говорит московский бизнесмен. — В условиях войны он может контролировать общество. Если наступит мир, люди начнут задавать вопросы о том, почему они так плохо живут".