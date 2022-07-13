Только 30% россиян считают, что войну в Украине надо остановить, - опрос

30% россиян считают, что войну в Украине нужно "остановить как можно скорее". Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

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Об этом сообщает оппозиционное российское издание Meduza, ссылающееся на полученные данные закрытого опроса ВЦИОМ, организованного Кремлем в конце июня.

Так, россиян спрашивали, поддерживают ли они немедленное прекращение войны против Украины. Количество респондентов неизвестно.

30% ответивших на этот вопрос считают, что "боевые действия в Украине нужно остановить как можно быстрее". Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18-24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение — только 19%.

Среди россиян 25-34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий — 41%. В целом, чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. В частности, среди респондентов старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.

В Москве и Санкт-Петербурге, судя по данным закрытого опроса, прекращения боевых действий хотят около 40% респондентов, а 48% выступают за их продолжение. Больше всего (62%) сторонников продолжения боев — в других российских городах-миллионниках.

Кроме того, среди активных пользователей интернета за окончание боевых действий выступают 47% респондентов, а 35% — за их продолжение. Зато среди телеаудитории сторонников завершения войны только 22%, 68% таких респондентов выступают за его продолжение.

Открыто эти данные ВЦИОМ не публикует. На сайте центра можно найти только результаты июньского опроса о том, поддерживают ли россияне «спецоперацию». По данным центра, «скорее поддерживают» войну 72% опрошенных, «скорее не поддерживают» — 17%, затрудняются ответить на вопрос 11%.

Отметим, 42% украинцев в начале мая считали совершенно неприемлемым и 25% скорее неприемлемым сценарий, при котором Украина по итогу войны возвращает себе контроль только над территориями, подконтрольными ей до 2022 года.