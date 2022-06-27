Почти 100% украинцев доверяют ВСУ, а 80% – стали больше говорить по-украински — исследование

После полномасштабного вторжения России в Украину 79% украинцев сознательно приняли решение чаще говорить на украинском языке, а еще 11% — хотели бы это делать при возможности.

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Об этом свидетельствуют данные опроса об изменении мнений украинцев после начала войны, проведенного в начале мая Киевским международным институтом социологии, сообщает Центр стратегических коммуникаций.

По результатам опроса стало известно, что многие граждане Украины активно принимают участие в сборе денег на потребности ВСУ. Так, 78% респондентов перечисляли деньги на разные счета для Вооруженных сил Украины, что, как считают исследователи, свидетельствует о доверии населения к военным.

Еще 58% украинцев жертвовали деньги на гуманитарную помощь, 56% — помогали переселенцам одеждой и другими вещами. У населения вырос уровень оптимизма в вопросе "Что будет со страной дальше?": 52% опрошенных настроены "очень оптимистично" по поводу будущего Украины, только 2% — пессимистично.

Оптимизм у украинцев вызывают такие слова: победа, армия, люди, единство, вера. В то время как в декабре 2021 года самым распространенным ответом было слово "ничего".

Отметим, что ранее по итогам анализа соцопроса стало известно, что будущее своих детей и внуков в Украине в случае сохранения неопределенности со сроками продолжения войны с Россией, как это происходит сейчас, планируют всего 42,9% жителей Украины.

Даже в случае прекращения войны и вступления Украины в НАТО или получения ею более весомых гарантий безопасности от ведущих стран мира о таких планах заявили лишь 85,1% опрошенных.

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