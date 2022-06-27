Майже 100% українців довіряють ЗСУ, а 80% стали більше говорити українською — дослідження

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 79% українців свідомо вирішили частіше говорити українською мовою, а ще 11% — хотіли б це робити за можливості.

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Про це свідчать дані опитування щодо зміни думок українців після початку війни, проведеної на початку травня Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

За результатами опитування стало відомо, що багато громадян України активно беруть участь у збиранні грошей на потреби ЗСУ. Так, 78% респондентів перераховували гроші на різні рахунки для Збройних сил України, що, як вважають дослідники, свідчить про довіру населення до військових.

Ще 58% українців жертвували гроші на гуманітарну допомогу, 56% допомагали переселенцям одягом та іншими речами. У населення виріс рівень оптимізму у питанні "Що буде з країною далі?": 52% опитаних налаштовані "дуже оптимістично" щодо майбутнього України, лише 2% — песимістично.

Оптимізм українців викликають такі слова: перемога, армія, люди, єдність, віра. Тоді як у грудні 2021 року найпоширенішою відповіддю було слово "нічого".

Зазначимо, що раніше за підсумками аналізу соцопитування стало відомо, що майбутнє своїх дітей та онуків в Україні у разі збереження невизначеності з термінами продовження війни з Росією, як це відбувається зараз, планують лише 42,9% українців.

Навіть у разі припинення війни та вступу України до НАТО чи отримання нею вагоміших гарантій безпеки від провідних країн світу про такі плани заявили лише 85,1% опитаних.

Джерело фото: ua.depositphotos.com