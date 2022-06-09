Лише 43% українців планують майбутнє нащадків в Україні, якщо війна не припиниться - опитування

Майбутнє своїх дітей та онуків в Україні у випадку збереження невизначеності із термінами продовження війни з Росією, як це відбувається нині, планують лише 42,9% жителів України.

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Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень ("CASE Україна").

В разі підписання перемир'я, припинення вогню і відкладення війни на потім з продовженням підготовки до неї майбутнє своїх дітей та онуків в Україні планують 54,7% українців.

У випадку припинення війни через зміну влади в Росії на демократичну згодні планувати майбутнє дітей та онуків в Україні вже 76,8% її мешканців.

Натомість якщо війна припиниться через капітуляцію РФ та її повне роззброєння планувати життя нащадків в Україні збираються 84,5% респондентів.

Але навіть у разі ж припинення війни та вступу України до НАТО чи отримання нею більш вагомих гарантій безпеки від провідних країн світу про такі плани заявили лише 85,1% опитаних.

Однак загалом лише 1,8% однозначно заявили, що планують зробити так, щоб їхні діти чи онуки виїхали з України за будь-яких варіантів.

У КМІС також зазначають, що жінки висувають дещо більші вимоги до безпеки, ніж чоловіки. Зокрема, в разі встановлення перемир'я 57,1% чоловіків згодні планувати майбутнє дітей чи онуків в Україні, у порівнянні з 52,7% жінок.

Крім цього, щодалі на захід, то менший зв'язок між небезпекою і плануванням майбутнього в Україні. Так, у разі продовження війни планують майбутнє дітей та онуків в Україні 34,8% мешканців сходу країни, 38,8% мешканців півдня, 44,6% мешканців центральних і північних областей та 48,5% мешканців західної України.

Серед мешканців східної України помітно вище бажання планувати майбутнє дітей та онуків за кордоном, незалежно від розвитку подій: про такий намір заявили 4,3% мешканців сходу, 1,8% мешканців півдня, 1,5% мешканців центру і 1% мешканців заходу.

Дослідження проводилося з 3 по 18 травня. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2 тисячі респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.