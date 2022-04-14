Майже 79% українців вірять у перемогу України у війні з РФ - опитування

Щодо часу, який потрібен Україні задля перемоги, українці вказали від кількох тижнів до кількох місяців.

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За результатами опитування, яке проводилось Дослідницькою панеллю “Власна думка” за підтримки Інституту соціології Національної академії наук, майже 79% українців цілковито вірять у перемогу України у війні з РФ. Про це передае Укрінформ.

Так, згідно з опитуванням, близько 79% українців на за питання “Наскільки ви вірите в перемогу України у війні з Росією?” відповіли “повністю вірю“. Понад 14% зазначили, що “скоріше вірять”, 2% респондентів відповіли “скоріше не вірю” та “зовсім не вірю”; 4,3% вважають, що на це питання “важко відповісти”.

Щодо часу, який потрібен Україні задля перемоги, українці вказали від кількох тижнів (15,8% респондентів) до кількох місяців (34,4%). Водночас 17,8% учасників дослідження вважають, що війна триватиме пів року - рік, а 5,7% - що понад рік.

У всеукраїнському онлайн-опитуванні узяли участь 4676 респондентів у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької та Луганської областей.

Дослідження проводилось 9-11 квітня на волонтерських засадах дослідницькою панеллю “Власна думка” за підтримки Інституту соціології Національної академії наук з ініціативи Офісу Президента.

Нагадаємо, згідно з даними ранніх опитувань психологічне виснаження через війну відчувають лише 2%. Жінки почуваються вдвічі більш психологічно виснаженими, ніж чоловіки. Війна є емоційно та фізично більш травмуючим досвідом для жінок.