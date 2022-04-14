Почти 79% украинцев верят в победу Украины в войне с РФ – опрос

Относительно времени, которое нужно Украине для победы, украинцы указали от нескольких недель до нескольких месяцев.

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По результатам опроса, проводимого Исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии Национальной академии наук, почти 79% украинцев полностью верят в победу Украины в войне с РФ. Об этом сообщает Укринформ.

Так, согласно опросу, около 79% украинцев на вопрос "Насколько вы верите в победу Украины в войне с Россией?" ответили "полностью верю". Более 14% отметили, что "скорее верят", 2% респондентов ответили "скорее не верю" и "совсем не верю"; 4,3% считают, что на этот вопрос "затрудняюсь ответить".

По времени, которое нужно Украине для победы, украинцы указали от нескольких недель (15,8% респондентов) до нескольких месяцев (34,4%). В то же время 17,8% участников исследования считают, что война будет длиться полгода – год, а 5,7% – более года.

Во всеукраинском онлайн-опросе приняло участие 4676 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Исследование проводилось 9-11 апреля на волонтерских началах исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии Национальной академии наук по инициативе Офиса Президента.

Напомним, согласно данным ранних опросов психологическое истощение в результате войны испытывают только 2%. Женщины чувствуют себя вдвое психологически истощенными, чем мужчины. Война эмоционально и физически более травмирующим опытом для женщин.