- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Почти 79% украинцев верят в победу Украины в войне с РФ – опрос
Относительно времени, которое нужно Украине для победы, украинцы указали от нескольких недель до нескольких месяцев.
По результатам опроса, проводимого Исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии Национальной академии наук, почти 79% украинцев полностью верят в победу Украины в войне с РФ. Об этом сообщает Укринформ.
Так, согласно опросу, около 79% украинцев на вопрос "Насколько вы верите в победу Украины в войне с Россией?" ответили "полностью верю". Более 14% отметили, что "скорее верят", 2% респондентов ответили "скорее не верю" и "совсем не верю"; 4,3% считают, что на этот вопрос "затрудняюсь ответить".
По времени, которое нужно Украине для победы, украинцы указали от нескольких недель (15,8% респондентов) до нескольких месяцев (34,4%). В то же время 17,8% участников исследования считают, что война будет длиться полгода – год, а 5,7% – более года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Во всеукраинском онлайн-опросе приняло участие 4676 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.
Исследование проводилось 9-11 апреля на волонтерских началах исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии Национальной академии наук по инициативе Офиса Президента.
Напомним, согласно данным ранних опросов психологическое истощение в результате войны испытывают только 2%. Женщины чувствуют себя вдвое психологически истощенными, чем мужчины. Война эмоционально и физически более травмирующим опытом для женщин.