Після майже п'ятдесяти днів війни психологічне виснаження відчувають лише 2% українців, — опитування

На сьогоднішній день про високий рівень психологічного виснаження говорять лише 2% українців. У 71% він на середньому рівні, а у 27% – на низькому. При цьому не почуваються "мертвими" всередині 79%, можуть покластися на себе 69%, не почуваються слабкими 55%.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це свідчить нове опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 6 квітня. У ньому брало участь 1200 респондентів, а помилка репрезентативності не перевищує 2,8%.

"Виснаження у більшості проявляється у сумному настрої, зниженні довіри до інших людей, думках про власну безпорадність і що з ними може статися щось погане. Найбільші гендерні відмінності: жінки почуваються вдвічі психологічно виснаженими, ніж чоловіки. Війна емоційно та фізично більш травмуючим досвідом для жінок, це підтверджується у всіх попередніх наших опитуваннях", — йдеться у дослідженні.

Соціологи також зазначають, що відносно вищий рівень психологічного виснаження у тих, хто зараз не працює, хто вимушений змінити місце проживання, та у молоді. Найважча ситуація у тих, хто перебуває у складних обставинах. Поведінкова стратегія активного вирішення проблем як стратегія поведінки сприяє низькому рівню психологічного виснаження.

"Результати також доводять, що радість та гордість за країну найбільше сприяють доброму психологічному стану. Повернення додому (як з'явиться така можливість) теж зміцнює людину та допомагає відновитися швидше", — резюмують у "Рейтингу".

Нагадаємо, Раніше у "Рейтингу" з'ясували, що рівень підтримки українцями вступу України до НАТО до 12-13 березня впав на 4 відсоткові пункти, з 76% до 72%, порівняно з 1 березня.