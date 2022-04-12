После почти пятидесяти дней войны психологическое истощение испытывают всего 2% украинцев, — опрос

На сегодняшний день о высоком уровне психологического истощения говорят только 2% украинцев. У 71% он на среднем уровне, а у 27% на низком. При этом не чувствуют себя "мертвыми" внутри 79%, могут положиться на себя 69%, не чувствуют себя слабыми 55%.

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Об этом свидетельствует свежий опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 6 апреля. В нем участвовало 1200 респондентов, а ошибка репрезентативности составляет не больше 2,8%.

"Истощение у большинства проявляется в печальном настроении, снижении доверия к другим людям, мыслях о собственной беспомощности и что с ними может произойти что-нибудь плохое. Наибольшие гендерные различия: женщины чувствуют себя вдвое более психологически истощенными, чем мужчины. Война является эмоционально и физически более травмирующим опытом для женщин, это подтверждается во всех предыдущих наших опросах", — говорится в исследовании.

Социологи также отмечают, что относительно более высокий уровень психологического истощения у тех, кто сейчас не работает, кто вынужденно изменил место жительства, и у молодежи. Самая трудная ситуация у тех, кто находится в сложных обстоятельствах. Поведенческая стратегия на активное решение проблем как стратегия поведения способствует низкому уровню психологического истощения.

"Результаты также доказывают, что радость и гордость за страну наиболее способствуют хорошему психологическому состоянию. Возвращение домой (как появится такая возможность) тоже укрепляет человека и помогает восстановиться быстрее", — резюмируют в "Рейтинге".

Напомним, ранее в "Рейтинге" выяснили, что уровень поддержки украинцами вступления Украины в НАТО к 12-13 марта упал на 4 процентных пункта, с 76% до 72%, по сравнению с 1 марта.