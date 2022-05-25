Незважаючи на війну, 76% українців оптимістично дивляться у майбутнє країни, — опитування

Навіть в умовах повномасштабної війни українці стали оптимістичніше дивитися в майбутнє країни. При цьому абсолютна більшість (79%) вважає, що Україна рухається у правильному напрямку.

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Про це йдеться у результатах соцопитування групи Рейтинг.

При цьому 59% зараз вважають, що умови в країні є задовільними (проти 34% наприкінці 2021 року). Відчутно зменшилася і кількість тих, хто оцінює відповідні умови як загалом погані — з 53% до 28%.

"Відчутно зменшилася як кількість тих, хто вважає, що ситуація не змінюватиметься (з 38% до 13%), так і кількість тих, хто вважає, що ситуація погіршуватиметься (з 35% до 7%). При цьому значно зросла кількість оптимістів: з 13 до 76%. З погляду регіонального та вікового поділу відповіді досить однорідні – всі регіони вірять у краще майбутнє України", — йдеться у дослідженні.

В опитуванні взяло участь населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з допомогою комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 менше 2,2%. Терміни проведення: 18-19 травня 2022

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 76% українців підтримують ініціативу про заборону використання в Україні символів Z та V, які розміщуються на російській військовій техніці, а 74% - заборона "георгіївської" стрічки.