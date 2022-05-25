Несмотря на войну 76% украинцев оптимистично смотрят в будущее страны, — опрос

Даже в условиях полномасштабной войну украинцы стали оптимистичнее смотреть в будущее страны. При этом абсолютное большинство (79%) считает, что Украина движется в правильном направлении.

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Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

При этом 59% сейчас считают, что условия в стране являются удовлетворительными (против 34% в конце 2021). Ощутимо уменьшилось и количество тех, кто оценивает соответствующие условия как в общем-то плохие — с 53% до 28%.

"Ощутимо уменьшилось как число тех, кто считает, что ситуация не будет меняться (с 38% до 13%), так и число тех, кто считает, что ситуация будет ухудшаться (с 35% до 7%). При этом значительно возросло количество оптимистов: с 13 до 76%. С точки зрения регионального и возрастного разделения ответы достаточно однородны – все регионы верят в лучшее будущее Украины", — говорится в исследовании.

В опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%. Сроки проведения: 18-19 мая 2022

Напомним, ранее стало известно, что 76% украинцев поддерживают инициативу о запрете использования в Украине символов Z и V, размещаемых на российской военной технике, а 74% — запрет "георгиевской" ленты.