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Три четверти украинцев поддерживают запрет символов российского вторжения - опрос
76% украинцев поддерживают инициативу о запрете использования в Украине символов Z и V, размещаемых на российской военной технике, а 74% - запрет "георгиевской" ленты.
При этом 18% и 17% опрошенных выступили против соответствующих запретов (остальные затруднились ответить). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
В то же время 89% респондентов поддерживают признание действий российских войск в Украине геноцидом украинского народа и лишь 9% не поддерживают такую инициативу.
Опрос был проведен 27 апреля среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что 14 апреля Верховная Рада приняла закон, которым признала режим в России тоталитарным и неонацистским, запретив символику его агрессии против Украины. Кроме того, парламент тогда принял и постановление о совершении РФ геноцида в Украине.
При этом в Раде находится и другой законопроект, который не только декларирует запрет на символику российского вторжения, как вышеупомянутый закон, но которым предлагается непосредственно ввести в Уголовном кодексе конкретную ответственность за ее распространение - наравне с распространением коммунистической и нацистской символики. Этот законопроект на данный момент не рассматривался.
Отметим также, что согласно опросу "Рейтинга", проведенному 12-13 марта, полное уничтожение украинского народа называли главной целью военного вторжения России в Украину 56% респондентов.