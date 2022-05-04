Три чверті українців підтримують заборону символів російського вторгнення — опитування

76% українців підтримують ініціативу щодо заборони використання в Україні символів Z та V, які розміщуються на російській військовій техніці, а 74% — заборону "георгіївської" стрічки.

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При цьому 18% і 17% опитаних виступили проти відповідних заборон (решта не змогла відповісти). Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас 89% респондентів підтримують визнання дій російських військ в Україні геноцидом українського народу, і лише 9% не підтримують такої ініціативи.

Опитування було проведене 27 квітня серед 1000 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, що 14 квітня Верховна Рада прийняла закон, яким визнала режим у Росії тоталітарним та нацистським, заборонивши символіку його агресії проти України. Крім того, парламент тоді прийняв і постанову про вчинення РФ геноциду в Україні.

При цьому в Раду внесено й інший законопроєкт, який не лише декларує заборону на символіку російського вторгнення, як вищезгаданий закон, але яким пропонується й безпосередньо прописати у Кримінальному кодексі конкретну відповідальність за її поширення нарівні з поширенням комуністичної та нацистської символіки. Цей законопроєкт досі не розглядався.

Зазначимо також, що згідно з опитуванням "Рейтинга", проведеним 12-13 березня, повне знищення українського народу називали головною метою військового вторгнення Росії в Україну 56% респондентів.