Продовження війни з РФ до переможного кінця підтримує менше третини українців — опитування

31% українців вважають реальним шляхом завершити війну з Росією відмовитись від переговорів та воювати до звільнення всіх територій. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас майже дві третини опитаних (64%) вважають таким шляхом пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн. 1% вважають, що слід погодитися на більшість вимог Росії, 2% висловили якусь іншу думку, а ще 2% не змогли відповісти.

Варіант із пошуком компромісу підтримує більшість опитаних у всіх макрорегіонах. Зокрема, на заході таких 58% (при 39% тих, хто виступає за ведення війни до кінця), а на сході 69% (при 21% прихильників другого варіанту). Крім того, на сході 3% вважають реальним шляхом прийняття більшості вимог РФ.

Також опитування зафіксувало те, що зараз лише 13% готові змиритися з переходом Криму до складу РФ (не готові – 80%) і лише 9% готові змиритися з переходом окупованого Донбасу під контроль Росії (не готові – 86%).

Зокрема, найбільш непримиренну позицію щодо Донбасу та Криму займають жителі заходу України (92% та 90% відповідно). На півдні та сході ж 13% готові змиритися із втратою окупованого Донбасу, а 18% та 19% відповідно – із втратою Криму.

Опитування було проведене 12-13 березня серед 1200 респондентів з усіх регіонів, окрім уже окупованих до початку війни, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, що в інтерв'ю американському телеканалу ABC від 8 березня президент Володимир Зеленський заявив про можливість компромісу щодо окупованих до початку повномасштабної війни територій Донецької та Луганської областей, незалежність яких в якості "ДНР" і "ЛНР" вимагає від України визнати Росія, так само як і про можливість компромісу у питанні Криму.

Пізніше він повторив свою готовність йти на компроміси у питаннях Криму та Донбасу та в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Зазначимо, що зараз Україна та Росія проводять переговори, переведені на нинішньому етапі у формат відеоконференцій. Проте про поточні переговорні позиції сторін у їхній політичній частині, що не стосується забезпечення гуманітарних коридорів для вивезення населення із зон бойових дій, останнім часом не повідомляється. Четвертий раунд переговорів напередодні було перенесено на вівторок, 15 березня.

Нагадаємо також, що ще станом на кінець листопада половина українців, за даними опитування Центру Разумкова, вважала Зеленського абсолютно нездатним забезпечити мир в Україні та повернути під її контроль окуповану частину Донбасу та Крим.