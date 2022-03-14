Подоляк прокоментував перебіг переговорів з РФ і назвав головну причину розбіжностей

У понеділок, 14 березня, о 10.30 стартував четвертий раунд переговорів Росії та України у форматі відеоконференції.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував переговори з Росією.

"Сторони активно висловлюють свої позиції вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що в нас дуже різні політичні системи. Україна – вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", – написав він у своєму Twitter-акаунті.

Зазначимо, раніше Михайло Подоляк заявив, що мирний договір між Україною та Росією має бути багатокомпонентним і включати кілька позицій. Насамперед позиції щодо припинення війни, виходу російських військ з території України та гарантії безпеки Україні, щоб подібні ситуації не повторювалися.

Крім того, сторони на переговорах також обговорюють компенсацію за руйнування інфраструктури.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Путіна сісти за стіл переговорів і до масштабного вторгнення Росії до України, і після нього. Але Кремль постійно ігнорував ці заклики чи прямо відмовлявся.

"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Сядь зі мною, тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем, я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати! Я не кусаюся.Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?" — заявляв Зеленський, звертаючись до Путіна.

25 лютого, на другий день війни, Зеленський сказав главі РФ: "По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

Пізніше гарант наголосив, що Путіна потрібно посадити за стіл переговорів, поки світ ще готовий з ним говорити.