Зеленський: "Можна йти на компроміси щодо Донбасу та Криму, але вони не повинні бути зрадою України"

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню Bild. Глава держави розповів журналісту газети-таблоїд про те, на що готовий він та Україна заради миру.

Гарант зазначив, що для нього найважливіше – завершити війну з Росією. Заради цієї мети президент готовий на багато чого, зокрема йти на компроміси щодо Донбасу та Криму.

"Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона теж має бути готова йти на компроміси – тому їх і називають компромісами. Тільки так ми можемо вийти із цієї ситуації", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що для досягнення миру необхідно провести переговори з главою РФ Володимиром Путіним. Після переговорів двох президентів можна буде знайти шлях до припинення війни, упевнений гарант.

Раніше Зеленський зазначав, що Україна не може визнати, що Крим — це територія Росії, а РФ "буде складно визнати", що це територія України. Проте, щоб вирішити всі ці питання, як зазначив глава української держави, Путіну необхідно розпочати вести прямий діалог.

При цьому президент РФ ще жодного разу не відреагував на запрошення провести зустріч із Зеленським.