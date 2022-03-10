У Росії допустили можливість зустрічі Зеленського з Путіним

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Київ постійно виходить із пропозиціями про прямі переговори Путіна та Зеленського.

Про це повідомляє російська інформаційна агенція "РІА-Новини".

"Київ постійно виступає з пропозиціями про переговори президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського", - заявив Пєсков.

За його словами, зараз це питання обговорюють глави МЗС Сергій Лавров та Дмитро Кулеба.

Зазначимо, міністри закордонних справ України, Туреччини та РФ Дмитро Кулеба, Мевлют Чавушоглу та Сергій Лавров розпочали сьогодні переговори в Анталії.

Головною темою обговорення стане припинення російської агресії проти України.

Напередодні зустрічі Кулеба повідомив, що не покладає на майбутні переговори з російським колегою завищених очікувань, але обіцяв досягати максимуму можливого на користь України та її народу.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Путіна сісти за стіл переговорів і до масштабного вторгнення Росії в Україну, і після нього. Але Кремль постійно ігнорував ці заклики чи прямо відмовлявся.

"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Сядь зі мною, тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем - я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?", - заявляв Зеленський, звертаючись до Путіна.

25 березня, на другий день війни, Зеленський сказав главі РФ: "По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

Пізніше гарант наголосив, що Путіна потрібно посадити за стіл переговорів, поки світ ще готовий з ним говорити.