В России допустили возможность встречи Зеленского с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского.

Об этом сообщает российское информационное агенство "РИА-Новости".

"Киев постоянно выступает с предложениями о переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского", — заявил Песков.

По его словам, сейчас этот вопрос обсуждают главы МИД Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

Отметим, министры иностранных дел Украины, Турции и РФ Дмитрий Кулеба, Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров начали сегодня переговоры в Анталии.

Главной темой обсуждения станет прекращению российской агрессии против Украины.

Накануне встречи Кулеба сообщил, что не возлагает на предстоящие переговоры с российским коллегой завышенных ожиданий, но обещал добиваться максимума возможного в интересах Украины и ее народа.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Путина сесть за стол переговоров и до масштабного вторжения России в Украину, и после него. Но Кремль постоянно игнорировал эти призывы или прямо отказывался.

"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем, я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" — заявлял Зеленский, обращаясь к Путину.

25 февраля, на второй день войны, Зеленский сказал главе РФ: "По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Позже гарант подчеркнул, что Путина нужно посадить за стол переговоров, пока мир еще готов с ним говорить.