Из-за нападения на Украину Путина ждет крах в ближайшие 12 месяцев – Bloomberg

Путин не учел ограниченные возможности России при начале войны с Украиной, что чревато потери им власти в ближайшие 12 месяцев.

Такой прогноз дал главный стратег инвестиционной компании Clocktower Group Марко Папич американскому изданию Bloomberg.

По мнению Папича, российский президент проигнорировал материальные ограничения своего войска и страны в целом. Также на ситуацию повлияло сильное сопротивление Украины.

"Набор ограничений, которые я выявил в своем исследовании, полностью подтверждается. Это проявляется в реальности. И это проявляется несколькими способами. Украинцы борются очень, очень упорно. Во-вторых, у российских военных нет опыта ведения реальных войн. И в-третьих, Украина — очень трудное место для вторжения с логистической точки зрения", – считает Папич.

По мнению аналитика, допущенные в Украине ошибки больно ударят по репутации Путина среди его окружения. И в течение года президент РФ потеряет власть в стране.

"Я даю Путину 12 месяцев. И это с запасом", – сказал Папич.

По мнению аналитика, неспособность выполнить свои же задачи в Украине показала всему миру слабость российской армии.

Кроме того, стратег Clocktower Group уверен, что если украинцы отразят наступление оккупантов, то перед ними откроются широкие перспективы и потенциал.

"Я действительно считаю, что происходящее в Украине чрезвычайно ужасает, но и обнадеживает. Мы наблюдаем то, чего давно не видели – мы видим рождение новой национальной идентичности. Дело в том, что то, что мы сейчас видим в Украине, является рождением действительно самосознательной нации. И я думаю, что это действительно может быть очень интересной возможностью инвестирования в течение следующего десятилетия, при условии, что они отобьют эту попытку оккупации и будут иметь независимость в будущем", - сказал Папич.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.