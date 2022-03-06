Через напад на Україну Путіна чекає крах у найближчі 12 місяців – Bloomberg

Путін не врахував обмежені можливості Росії на початку війни з Україною, що може призвести до втрати ним влади в найближчі 12 місяців.

Такий прогноз дав головний стратег інвестиційної компанії Clocktower Group Марко Папіч американському виданню Bloomberg.

На думку Папіча, російський президент проігнорував матеріальні обмеження свого війська та країни загалом. Також на ситуацію вплинув сильний опір України.

"Набір обмежень, які я виявив у своєму дослідженні, повністю підтверджується. Це проявляється в реальності. І це проявляється декількома способами. Українці борються дуже, дуже завзято. По-друге, російські військові не мають досвіду ведення реальних воєн. І по-третє, Україна — дуже важке місце для вторгнення з логістичної точки зору», – вважає Папіч.

На думку аналітика, допущені в Україні помилки дуже вдарять по репутації Путіна серед його оточення. І протягом року президент РФ втратить владу у країні.

"Я даю Путіну 12 місяців. І це із запасом", – сказав Папіч.

На думку аналітика, нездатність виконати свої завдання в Україні показала всьому світу слабкість російської армії.

Крім того, стратег Clocktower Group упевнений, що якщо українці відобразять настання окупантів, то перед ними відкриються широкі перспективи та потенціал.

"Я дійсно вважаю, що те, що відбувається в Україні, надзвичайно жахає, але й обнадіює. Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили – ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомою" нації. І я думаю, що це справді може бути дуже цікавою можливістю інвестування протягом наступного десятиліття, за умови, що вони відіб'ють цю спробу окупації і матимуть незалежність у майбутньому", - сказав Папіч.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .