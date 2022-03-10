Зеленский: "Можно идти на компромиссы по Донбассу и Крыму, но они не должны быть предательством Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию Bild. Глава государства рассказал журналисту газеты-таблоид о том, на что готов он и Украина ради мира.

Гарант отметил, что для него самое важное — завершить войну с Россией. Ради этой цели президент готов на многое, в том числе идти на компромиссы по Донбассу и Крыму.

"Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы — потому их и называют компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации", — сказал Зеленский.

Он отметил, что для достижения мира нужно провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. После переговоров двух президентов можно будет найти путь для прекращения войны, уверен гарант.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина не может признать, что Крым — это территория России, а РФ "будет сложно признать", что это территория Украины. Однако, чтобы решить все эти вопросы, как указал глава украинского государства, Путину необходимо будет начать вести прямой диалог.

При этом президент РФ еще ни разу не отреагировал на приглашение провести встречу с Зеленским.