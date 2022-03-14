Подоляк прокомментировал ход переговоров с РФ и назвал главную причину разногласий

В понедельник, 14 марта, в 10:30 стартовал четвертый раунд переговоров России и Украины в формате видеоконференции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ход переговоров с Россией.

"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина — свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия — это ультимативное подавление собственного общества", — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, ранее Михаил Подоляк заявил, что мирный договор между Украиной и Россией должен быть многокомпонентным и включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения войны, выхода российских войск с территории Украины и гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Кроме того, стороны на переговорах также обсуждают компенсацию Украине за разрушение инфраструктуры.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Путина сесть за стол переговоров и до масштабного вторжения России в Украину, и после него. Но Кремль постоянно игнорировал эти призывы или прямо отказывался.

"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем, я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" — заявлял Зеленский, обращаясь к Путину.

25 февраля, на второй день войны, Зеленский сказал главе РФ: "По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Позже гарант подчеркнул, что Путина нужно посадить за стол переговоров, пока мир еще готов с ним говорить.