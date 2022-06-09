Лишь 43% украинцев планируют будущее потомков в Украине, если война не прекратится - опрос

Будущее своих детей и внуков в Украине в случае сохранения неопределенности со сроками продолжения войны с Россией, как это происходит сейчас, планируют всего 42,9% жителей Украины.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу Центра социально-экономических исследований ("CASE Украина").

В случае подписания перемирия, прекращения огня и отложения войны на потом с продолжением подготовки к ней будущее своих детей и внуков в Украине планируют 54,7% украинцев.

Если же война прекратится из-за смены власти в России на демократическую согласны планировать будущее детей и внуков в Украине уже 76,8% ее жителей.

А если она прекратится из-за капитуляции РФ и ее полного разоружения планировать жизнь потомков в Украине собираются 84,5% респондентов.

Однако даже в случае прекращения войны и вступления Украины в НАТО или получения ею более весомых гарантий безопасности от ведущих стран мира о таких планах заявили лишь 85,1% опрошенных.

В то же время всего 1,8% однозначно заявили, что планируют сделать так, чтобы их дети или внуки выехали из Украины при любых вариантах.

В КМИС также отмечают, что женщины предъявляют несколько большие требования к безопасности, чем мужчины. В частности, в случае установления перемирия 57,1% мужчин согласны планировать будущее детей или внуков в Украине по сравнению с 52,7% женщин.

Кроме того, чем западнее живут респонденты, тем меньше они видят связь между опасностью и планированием будущего в Украине. Так, в случае продолжения войны планируют будущее детей и внуков в Украине 34,8% жителей востока страны, 38,8% жителей юга, 44,6% жителей центральных и северных областей и 48,5% жителей западной Украины.

Среди жителей Восточной Украины заметно выше желание планировать будущее детей и внуков за рубежом, независимо от развития событий: о таком намерении заявили 4,3%. Об этом говорят и 1,8% южан, 1,5% жителей центра и 1% жителей запада страны.

Исследование проводилось с 3 по 18 мая. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая ошибка выборки не превышает 2,4%.