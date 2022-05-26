В Україні приблизно 500 тисяч людей ставляться до Росії добре, — соціологи

До України ставляться погано 92% населення і лише 2% добре.

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Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Важливо розуміти, що 2% - це близько 500 000 осіб, тобто досить істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає, незважаючи на очевидні факти, позитивне ставлення до агресору. Серед респондентів, які на початку лютого мали погане ставлення до Росії, 97 % продовжують його мати, а 3% зараз обрали варіант "важко сказати", - кажуть у КМІС.

Разом з тим, змінилися погляди тих, хто мав хороше ставлення до Росії, і тих, хто мав невизначене ставлення до неї — 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер погано ставляться до неї. Менше, ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили відповісти "не визначилися". Серед тих, хто мав невизначене ставлення до Росії, 97% зараз уже погано ставляться до неї.

Соціологи додають, що у всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до Росії: на Півдні це 90%, на Сході – 85% (тоді як на початку лютого відповідно 45% та 53% добре ставилися до Росії). Щодо інших продовжують добре ставитися до Росії Сході – 4%. Абсолютна більшість громадян – 82% – продовжують проживати на окупованій після 24 лютого території, що негативно ставляться до Росії, і лише 6% позитивно ставляться до неї.

Зазначимо, що дослідження проходило 13-18 травня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Нагадаємо, раніше соціологічна група "Рейтинг" з'ясувала, що за час війни кількість українців, які підтримують надання громадянам права на володіння вогнепальною зброєю, зросла вдвічі. Наразі таку ініціативу підтримують 58% громадян, проти неї виступають 39%.