В Украине около 500 тысяч человек относятся к России хорошо, — социологи

В Украину к РФ относятся плохо 92% населения и только 2% хорошо.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

"Важно понимать, что 2% – это около 500 000 человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно сохраняет, несмотря на очевидные факты, положительное отношение к агрессору. Среди респондентов, которые в начале февраля имели плохое отношение к России, 97% продолжают его иметь, а 3% сейчас выбрали вариант "тяжело сказать", — говорят в КМИС.

Вместе с тем, изменились взгляды тех, кто имел хорошее отношение к России, и тех, кто имел неопределенное отношение к ней — 80% тех, кто раньше хорошо относился к России, теперь относятся к ней плохо. Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к России, хотя еще 12% решили сейчас ответить "не определились". Среди тех, кто имел неопределенное отношение к России, 97% сейчас уже плохо к ней относятся.

Социологи добавляют, что во всех регионах Украины абсолютное большинство жителей плохо относятся к России: на Юге это 90%, на Востоке – 85% (в то время как в начале февраля соответственно 45% и 53% хорошо относились к России). Относительно больше других продолжают хорошо относиться к России на Востоке – 4%. Абсолютное большинство граждан – 82% – продолжающих проживать на оккупированной после 24 февраля территории, негативно относятся к России, и только 6% положительно относятся к ней.

Отметим, что исследование проходило 13-18 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Напомним, ранее социологическая группа "Рейтинг" выяснила, что За время войны число украинцев которые поддерживают предоставления гражданам права на владение огнестрельным оружием выросло вдвое. Сейчас такую инициативу поддерживают 58% граждан, против нее выступают 39%.