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"Нафтогаз" подписал грантовое соглашение с ЕБРР на €23 млн: на что направят финансирование

Сергей Федоренко, Нафтогаз
Украина получит €23 млн на закупку газа / Фото: facebook.com/sergio.fedorenko

Группа "Нефтегаз" подписала грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о получении €23 млн от правительства Нидерландов. Деньги будут направлены на закупку дополнительного природного газа в периоды пикового потребления.

Как пишет Dilo, об этом сообщил и. о. председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергей Федоренко.

По его словам, Украина начала отопительный сезон с достаточным запасом газа в подземных хранилищах. В то же время в периоды наибольшего потребления в стране может потребоваться дополнительный импорт.

Полученное финансирование позволит "Нафтогазу" закупать больше газа в такие периоды и поддерживать стабильность поставок в течение зимы.

"Украина вошла в отопительный сезон с достаточным запасом газа в хранилищах. Большие возможности для импорта в пиковые периоды потребления дадут системе дополнительный запас прочности зимой", — отметил Федоренко.

Грант является частью помощи Нидерландов украинскому энергетическому сектору.

Напомним, в августе Группа "Нефтегаз" передала Министерству иностранных дел перечень международных проектов, необходимых для подготовки к отопительному сезону. Среди приоритетов – гранты на закупку дополнительного газа, резервное оборудование, восстановление поврежденных объектов и новые маршруты поставки топлива.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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