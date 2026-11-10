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"Нафтогаз" підписав грантову угоду з ЄБРР на €23 млн: на що спрямують фінансування

Сергій Федоренко, Нафтогаз
Україна отримає €23 млн на закупівлю газу / Фото: facebook.com/sergio.fedorenko

Група "Нафтогаз" підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про отримання €23 млн від уряду Нідерландів. Гроші спрямують на закупівлю додаткового природного газу в періоди пікового споживання.

Як пише Dilo, про це повідомив в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

За його словами, Україна розпочала опалювальний сезон із достатніми запасами газу в підземних сховищах. Водночас у періоди найбільшого споживання країні може знадобитися додатковий імпорт.

Отримане фінансування дасть змогу "Нафтогазу" закуповувати більше газу в такі періоди та підтримувати стабільність постачання протягом зими. 

"Україна увійшла в опалювальний сезон із достатніми запасами газу в сховищах. Більші можливості для імпорту в пікові періоди споживання дадуть системі додатковий запас міцності взимку", — зазначив Федоренко.

Грант є частиною допомоги Нідерландів українському енергетичному сектору.

Нагадаємо, у серпні Група "Нафтогаз" передала Міністерству закордонних справ перелік міжнародних проєктів, необхідних для підготовки до опалювального сезону. Серед пріоритетів — гранти на закупівлю додаткового газу, резервне обладнання, відновлення пошкоджених об’єктів і нові маршрути постачання палива.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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