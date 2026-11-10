Як українські виробники перебудовують географію продажів під час війни: досвід Distar

Повномасштабна війна змусила українських виробників переглянути не лише логістику, а й саму структуру зовнішніх продажів. Для підприємств, які працювали на кількох міжнародних ринках, постало непросте завдання: відмовитися від частини звичних напрямів, знайти нових партнерів і водночас зберегти виробництво в Україні.

Один із таких прикладів — Distar, український виробник професійного алмазного інструменту. Компанія працює з 1994 року, а її завод і головний офіс розташовані в Полтаві. Сьогодні продукцію підприємства постачають більш ніж до 55 країн світу.

Як змінилася географія продажів

До 2022 року значна частина міжнародної дистрибуції Distar була зосереджена у Східній Європі, хоча компанія вже працювала і на західноєвропейських ринках. Після початку повномасштабного вторгнення підхід довелося змінити.

Distar повністю припинила постачання продукції до РФ та ліквідувала дочірню компанію «Дистар Центр» у Бєлгороді. Водночас виробник посилив роботу з партнерами в Польщі та інших країнах Європейського Союзу.

Про переорієнтацію на західні ринки розповів керівник європейського підрозділу Distar.EU Лукаш Ярошевський в інтерв'ю польському профільному виданню PortalNarzedzi. За його словами, компанія розширила співпрацю з дистриб'юторами Західної Європи, що дозволило диверсифікувати продажі та зменшити залежність від окремих ринків.

Польща як майданчик для розвитку в Європі

Польський напрям став одним із важливих елементів міжнародної стратегії Distar. Компанія має підрозділ DI-STAR.EU у Польщі, який працює не лише з місцевими покупцями, а й з ринками Західної Європи.

Результати такої роботи можна побачити в конкретних показниках. За інформацією керівника Distar.EU, у першому півріччі 2025 року продажі компанії в Польщі зросли більш ніж на 55%.

При цьому ставка робиться не просто на збільшення кількості магазинів. Компанія співпрацює з професійними дистриб'юторами, які можуть забезпечити консультації, технічну підтримку та обслуговування покупців.

Для виробника спеціалізованого інструменту це має практичне значення. Майстру потрібно не лише придбати алмазний диск чи коронку, а й правильно підібрати їх до конкретного матеріалу, обладнання та умов роботи.

Що потрібно для виходу на нові ринки

Міжнародна експансія не обмежується пошуком покупців. Виробнику необхідно забезпечити регулярні постачання, сформувати асортимент відповідно до місцевого попиту та організувати роботу з торговельними партнерами.

Асортимент Distar налічує понад 3000 найменувань. Це алмазні диски, коронки, шліфувальні фрези, свердла та допоміжні пристрої. Продукція призначена для різних напрямів будівництва: від укладання керамограніту до свердління бетону й обробки натурального каменю.

Окреме значення має представлення товарів у закордонних магазинах. Наприклад, українська компанія Ustor виготовляє для Distar брендовані торговельні стелажі, які постачають за кордон разом з інструментом. Такі конструкції допомагають покупцям орієнтуватися в асортименті, а продавцям — організувати викладку продукції.

Це показує, що розвиток експорту створює додаткові замовлення і для інших українських підприємств.

Виробництво залишається в Україні

Попри розширення міжнародної присутності, виробнича база Distar залишається в Полтаві. На підприємстві працюють понад 250 фахівців, а для виготовлення інструменту використовують сім виробничих технологій, зокрема лазерне зварювання сегментів і технологію впорядкованого розташування алмазних зерен DIAFIX.

Саме власне виробництво дозволяє компанії розвивати асортимент для різних професійних завдань та пропонувати нові рішення закордонним партнерам.

Проте міжнародна діяльність потребує не лише розвитку, а й чітких правил співпраці. Після припинення роботи з російським ринком Distar закріпила в договорах із партнерами заборону постачання продукції до РФ, зокрема через треті країни. Порушення цієї умови передбачає припинення співпраці.

За офіційною позицією компанії, у РФ немає чинних дилерів, дистриб'юторів, представництв чи юридичних осіб Distar. Пропозиції товарів під цим брендом на сторонніх торговельних майданчиках не є підтвердженням офіційних постачань або партнерства з виробником.

Що показує досвід Distar

Переорієнтація експорту під час війни — це не просто заміна одного ринку іншим. Потрібно вибудувати нові канали збуту, налагодити підтримку партнерів, адаптувати роботу до вимог покупців і забезпечити стабільність постачань.

Досвід Distar показує, що українське виробниче підприємство може розвивати міжнародну мережу продажів, не переносячи основні виробничі потужності за кордон. Інструмент продовжують виготовляти в Полтаві, а його географія охоплює країни Європи, Північної Америки, Австралію та інші ринки.

Для українських виробників це приклад того, як зміна експортної стратегії може стати основою подальшого розвитку навіть за складних обставин.