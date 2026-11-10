Взяли під варту в залі суду: колишній керівник порту "Чорноморськ" отримав 10 років тюрми

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив обвинувальний вирок щодо колишнього виконувача обов’язків директора ДП “Морський торговельний порт ”Чорноморськ". Експосадовця визнали винуватим у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Згідно з рішенням суду від 10 листопада 2026 року, колишньому очільнику держпідприємства призначено 10 років позбавлення волі за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирок передбачає повну конфіскацію майна в тому числі 1/2 частини нежитлового приміщення, земельну ділянку, автомобіль Volkswagen Touareg 2007 року випуску та 2 тисячі доларів США.

Крім того, суд позбавив ексочільника порту права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах будь-якої форми власності, строком на 3 роки.

До моменту набрання вироком законної сили колегія суддів змінила засудженому запобіжний захід з грошової застави на тримання під вартою. Експосадовця затримали та взяли під варту безпосередньо у залі засідань.

Нагадаємо, у вересні 2025 року у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створило конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

Про торговельний порт "Чорноморськ"

Морський порт "Чорноморськ" (до 2017 року — ДП "Іллічівський морський торгівельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області. Був заснований у 1958 році.

Він відіграє ключову роль у зовнішній торгівлі України, забезпечуючи перевалку різноманітних вантажів завдяки розвиненій причальній лінії, великим складським площам та залізничній станції "Чорноморськ-Порт". Порт здатний приймати різні види накатних вантажів, що робить його важливим транспортним вузлом для зв'язку України з багатьма країнами світу.