RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Готівковий курс:

USD

46,36

46,15

EUR

51,91

51,66

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Взяли під варту в залі суду: колишній керівник порту "Чорноморськ" отримав 10 років тюрми

Чорноморський морський торговельний порт
Суд призначив суворе покарання колишньому керівнику державного порту за корупцію / Depositphotos

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив обвинувальний вирок щодо колишнього виконувача обов’язків директора ДП “Морський торговельний порт ”Чорноморськ". Експосадовця визнали винуватим у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Згідно з рішенням суду від 10 листопада 2026 року, колишньому очільнику держпідприємства призначено 10 років позбавлення волі за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирок передбачає повну конфіскацію майна в тому числі 1/2 частини нежитлового приміщення, земельну ділянку, автомобіль Volkswagen Touareg 2007 року випуску та 2 тисячі доларів США.

Крім того, суд позбавив ексочільника порту права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах будь-якої форми власності, строком на 3 роки.

До моменту набрання вироком законної сили колегія суддів змінила засудженому запобіжний захід з грошової застави на тримання під вартою. Експосадовця затримали та взяли під варту безпосередньо у залі засідань.

Нагадаємо, у вересні 2025 року у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створило конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

Про торговельний порт "Чорноморськ"

Морський порт "Чорноморськ" (до 2017 року — ДП "Іллічівський морський торгівельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області. Був заснований у 1958 році.

Він відіграє ключову роль у зовнішній торгівлі України, забезпечуючи перевалку різноманітних вантажів завдяки розвиненій причальній лінії, великим складським площам та залізничній станції "Чорноморськ-Порт". Порт здатний приймати різні види накатних вантажів, що робить його важливим транспортним вузлом для зв'язку України з багатьма країнами світу.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності