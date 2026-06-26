Концесія терміналів у порту "Чорноморськ": які компанії пройшли до наступного етапу конкурсу

Міністерство розвитку громад та територій України завершило попередній відбір учасників конкурсу на концесію Першого та контейнерного терміналів морського порту "Чорноморськ". Цей проєкт претендує на статус найбільшої інвестиції в історії українських портів і має залучити сотні мільйонів доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Серед компаній, які беруть участь у конкурсі, — одні з найбільших портових операторів у світі. Це чіткий сигнал того, що бізнес готовий інвестувати в Україну, коли бачить зрозумілі правила, якісно підготовлені проєкти та справжнє партнерство з державою", — наголосив Кулеба.

Перелік учасників

До наступного етапу відбору, який проходить у форматі конкурентного діалогу, пройшли чотири претенденти. У списку фіналістів опинилися такі компанії та об'єднання:

APM Terminals B.V;

консорціум Mariner та TAS;

Yilport Holding Anonim Şirketi;

консорціум Abu Dhabi Ports Company PJSC та SKF Holdings UK LTD.

Зазначається, що передача терміналів у концесію дозволить модернізувати портову інфраструктуру, збільшити обсяги перевалки вантажів та створити нові робочі місця без залучення державних коштів.

Ключові вимоги проєкту

Держава визначила чіткі фінансові, технічні та соціальні зобов'язання для учасників конкурсу:

концесія терміналу на 35 років;

щонайменше 40 млн доларів інвестицій протягом всього строку концесії;

підтримка пропускної спроможності на рівні близько 2 млн тонн вантажів щороку з потенціалом подальшого зростання;

щорічні концесійні платежі державі;

збереження та створення нових робочих місць.

Нагадаємо, у вересні 2025 року у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створило конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

13 травня процедура концесії першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" офіційно перейшла до етапу конкурентного діалогу.