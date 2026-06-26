США посилюють тиск на Китай: електромобілям Polestar заборонили продаж у країні

Адміністрація Дональда Трампа змушує виробника електромобілів Polestar припинити продаж своїх автомобілів у Сполучених Штатах, починаючи з 2027 модельного року. Це рішення є частиною масштабної кампанії Вашингтона проти китайських транспортних засобів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Міністерство торгівлі США не надало Polestar дозвіл на продаж автомобілів відповідно до Правила про підключені транспортні засоби (Connected Vehicles Rule). Ця норма обмежує імпорт та продаж авто з технологіями підключення, пов'язаними з Китаєм.

Під обмеження підпадають системи Bluetooth, Wi-Fi, стільниковий зв'язок та деякі технології супутникового зв'язку. У США вважають, що такі автомобілі здатні збирати конфіденційні дані про американських власників, що загрожує національній безпеці країни.

У шведській компанії Polestar, більша частина акцій якої належить китайській Geely Holding, заявили, що не оскаржуватимуть відмову. Виробник продовжить продавати вже наявні моделі Polestar 3 та Polestar 4, а також забезпечуватиме доступ до сервісної мережі в США. На тлі цієї новини акції компанії на біржі Nasdaq впали на 6,3%.

Переорієнтація на європейський ринок

Через американські обмеження Polestar змушена переглянути свою глобальну стратегію та зосередитися на інших регіонах:

Ставка на Європу: генеральний директор компанії Міхаель Лошеллер зазначив, що Європа стає найбільшим двигуном зростання для бренду. Зокрема, у першому кварталі на ринок США припало лише 6% продажів компанії, тоді як на Європу — 78%.

Майбутнє виробництва: рішення США ставить під питання майбутнє моделі Polestar 3, яку збиралися випускати на заводі Volvo в Південній Кароліні. Наступну повністю нову модель — компактний позашляховик Polestar 7 — планують виробляти вже на заводі у Словаччині.

Крім Polestar, інші автовиробники, зокрема Ford, також намагаються отримати дозволи від уряду США, щоб продовжити продаж моделей, які містять підключені технології. Споріднений бренд Volvo Cars у травні отримав відповідне погодження, проте компанія все одно має виконати всі специфікації американського правила для свого модельного ряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон вніс Alibaba, BYD та Baidu до списку компаній, пов’язаних з армією Китаю. Міністерство оборони США розширило перелік структур, які, на думку Вашингтона, надають підтримку китайським військовим, додавши туди провідні технологічні та автомобільні корпорації КНР.