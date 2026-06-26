США усиливают давление на Китай: электромобилям Polestar запретили продажу в стране

Администрация Дональда Трампа заставляет производителя электромобилей Polestar прекратить продажу своих автомобилей в Соединенных Штатах, начиная с 2027 модельного года. Это решение является частью масштабной кампании Вашингтона против китайских транспортных средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Министерство торговли США не предоставило Polestar разрешение на продажу автомобилей в соответствии с Правилом о подключенных транспортных средствах (Connected Vehicles Rule). Эта норма ограничивает импорт и продажу автомобилей с технологиями подключения, связанными с Китаем.

Под ограничения подпадают системы Bluetooth, Wi-Fi, сотовая связь и некоторые технологии спутниковой связи. В США считают, что такие автомобили способны собирать конфиденциальные данные об американских владельцах, что угрожает национальной безопасности страны.

В шведской компании Polestar, большая часть акций которой принадлежит китайской Geely Holding, заявили, что не будут оспаривать отказ. Производитель продолжит продавать уже существующие модели Polestar 3 и Polestar 4, а также обеспечит доступ к сервисной сети в США. На фоне этой новости акции компании на бирже Nasdaq упали на 6,3%.

Переориентация на европейский рынок

Из-за американских ограничений Polestar вынуждена пересмотреть свою глобальную стратегию и сосредоточиться на других регионах:

Ставка на Европу: генеральный директор компании Михаэль Лошеллер отметил, что Европа становится самым большим двигателем роста для бренда. В частности, в первом квартале на рынок США пришлось только 6% продаж компании, тогда как на Европу – 78%.

Будущее производства: решение США ставит под вопрос будущее модели Polestar 3, которую собирались выпускать на заводе Volvo в Южной Каролине. Следующую совершенно новую модель – компактный внедорожник Polestar 7 – планируют производить уже на заводе в Словакии.

Помимо Polestar другие автопроизводители, в частности Ford, также пытаются получить разрешения от правительства США, чтобы продолжить продажу моделей, содержащих подключенные технологии. Родившийся бренд Volvo Cars в мае получил соответствующее согласование, однако компания все равно должна выполнить все спецификации американского правила для своего модельного ряда.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон внес Alibaba, BYD и Baidu в список компаний, связанных с армией Китая. Министерство обороны США расширило перечень структур, которые, по мнению Вашингтона, оказывают поддержку китайским военным, добавив ведущие технологические и автомобильные корпорации КНР.