Китайская BYD планирует стать крупнейшим автопроизводителем в мире через пять лет

Председатель правления китайской компании BYD Ван Чуаньфу заявил, что ожидает превращения своего предприятия в крупнейшего автопроизводителя в мире в течение следующих пяти лет. Таким амбициозным заявлением руководитель пытался успокоить инвесторов после продолжительного и стремительного падения стоимости акций компании на фондовых биржах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Китайский гигант, по итогам прошлого года занявший шестое место в глобальном рейтинге с показателем 4,6 миллиона проданных автомобилей, сейчас пытается восстановить прежние темпы роста.

За последний год акции BYD на торгах в Гонконге упали более чем на 45% от своего пикового значения, а на бирже в Шэньчжэне потеряли около 33% стоимости из-за слабого внутреннего спроса и ожесточенной ценовой войны с местными конкурентами.

Ставка на новые батареи и зарубежные рынки

Ван Чуаньфу выступил перед почти тысячей акционеров в штаб-квартире бренда, определив ключевые шаги по преодолению текущего кризиса. Главные операционные планы автопроизводителя охватывают несколько важных решений:

Увеличение выпуска аккумуляторов Blade второго поколения, дефицит которых стал основным тормозом для роста продаж в этом году.

Масштабные инвестиции в инфраструктуру, в том числе выделение почти 1,8 миллиарда фунтов стерлингов в Европе для развития сети супербыстрых зарядок, способных заживить авто за 5 минут.

Локализация производства в ЕС и запуск сбора первых электромобилей на новом заводе в Венгрии уже в четвертом квартале этого года.

Активное использование низких таможенных барьеров в странах, обеспечивающих компании наибольшие темпы экспорта – Бразилии, Великобритании и Австралии.

Для достижения статуса мирового лидера №1 китайской компании придется обойти японскую корпорацию Toyota Motor, которая по итогам прошлого года продала более двух раз больше автомобилей — 11,3 миллиона единиц.

Несмотря на то, что экспорт BYD с января по май вырос на 65%, это не смогло полностью компенсировать падение внутренних поставок в Китае, которые за тот же период сократились более чем на 20%. Ситуацию для компании осложняет и геополитическое давление, поскольку Пентагон внес BYD в список китайских военных компаний, угрожающих национальной безопасности США. На фоне этих новостей акции автогиганта утром в среду свалились еще на 4,3% в Гонконге.

Напомним, автогигант BYD прервал самую длинную в своей истории серию падения продаж. В мае китайскому производителю электромобилей и гибридов удалось продемонстрировать первый положительный свод после длительного ежемесячного сокращения поставок. Стабилизировать показатели компания смогла благодаря высокому спросу на зарубежных рынках, который помог компенсировать слабые продажи внутри Китая.